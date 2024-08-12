До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у покупці й на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
12 серпня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 12 серпня: долар та євро продовжують зростання на міжбанку
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Відкриття 12 серпня
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Закриття 12 серпня
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Зміни
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41,13/41,17
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41,30/41,33
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17/16
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44,93/44,96
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45,13/45,14
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20/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 44,75 грн, а продають за 45,33 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,39−41,50, євро — 45,18−45,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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