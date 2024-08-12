На Ілона Маска подав у суд колишній виконавчий директор Twitter

Колишній виконавчий директор Twitter Омід Кордестані позивається до Ілона Маска через невиплату акцій на суму $20 млн. Позов подано до Верховного суду Каліфорнії в Сан-Франциско, пише Bloomberg, передає mezha.media.

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Омід Кордестані займав вказану посаду з 2015 по 2020 рік. Також упродовж ще двох років він був членом правління Twitter, поки Ілон Маск не купив платформу за $44 млрд у 2022 році.

У судовому позові він пояснив, що більшу частину його компенсації становили акції. Однак Ілон Маск, за твердженням Оміда Кордестані, відмовляється від виплати.

Адвокати позивача акцентують, що X Corp. прагне «скористатися перевагами семирічної служби пана Кордестані в Twitter, не заплативши йому за це».

До слова, недавно X Corp. та її власник Ілон Маск виграли один із судових позовів, поданих через звільнення тисяч працівників після придбання мільярдером соцмережі у 2022 році.

У позові стверджувалося, що X і Маск заборгували щонайменше $500 млн вихідної допомоги близько 6 000 звільненим працівникам. Однак суддя не погодилася з твердженнями позивачів.