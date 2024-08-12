Binance проведе делістинг шести активів

Криптовалютна біржа Binance повідомила про делістинг шести активів. 26 серпня 2024 року з платформи виключать PowerPool (CVP), Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Loom Network (LOOM), Reef (REEF) та VGX Token (VGX). Про це пише incrypted.

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Що відомо

У повідомленні сказано, що після 27 серпня депозити у цих токенах не будуть зараховуватися на біржу. Вивести перелічені вище активи можна до 26 листопада 2024 року.

Відомо, що до цього часу користувачі можуть конвертувати токену у стейблкоїни.

Також у заяві Binance зазначається, торгівля безстроковими ф’ючерсами у парах LOOM/USDT і REEF/USDT продовжиться.

Крім того, біржа повідомила, що Binance виконає конвертацію раніше виключених з платформи токенів у стейблкоїн USDC. Відомо, що конвертацію завершать до 1 березня 2025 року. Ознайомитися зі списком активів можна за посиланням.

Нагадаємо

5 березня 2024 року провела делістинг декількох торгових пар зі стейблкоїном TUSD та монетою BNB, а саме: ARPA/BNB, COMP/TUSD, EDU/BNB, EDU/TUSD, PENDLE/TUSD.