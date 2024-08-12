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12 серпня 2024, 16:51

Binance проведе делістинг шести активів

Криптовалютна біржа Binance повідомила про делістинг шести активів. 26 серпня 2024 року з платформи виключать PowerPool (CVP), Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Loom Network (LOOM), Reef (REEF) та VGX Token (VGX). Про це пише incrypted.

Криптовалютна біржа Binance повідомила про делістинг шести активів. 26 серпня 2024 року з платформи виключать PowerPool (CVP), Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Loom Network (LOOM), Reef (REEF) та VGX Token (VGX).
Фото: focus.ua

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Що відомо

У повідомленні сказано, що після 27 серпня депозити у цих токенах не будуть зараховуватися на біржу. Вивести перелічені вище активи можна до 26 листопада 2024 року.

Відомо, що до цього часу користувачі можуть конвертувати токену у стейблкоїни.

Також у заяві Binance зазначається, торгівля безстроковими ф’ючерсами у парах LOOM/USDT і REEF/USDT продовжиться.

Крім того, біржа повідомила, що Binance виконає конвертацію раніше виключених з платформи токенів у стейблкоїн USDC. Відомо, що конвертацію завершать до 1 березня 2025 року. Ознайомитися зі списком активів можна за посиланням.

Нагадаємо

5 березня 2024 року провела делістинг декількох торгових пар зі стейблкоїном TUSD та монетою BNB, а саме: ARPA/BNB, COMP/TUSD, EDU/BNB, EDU/TUSD, PENDLE/TUSD.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
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