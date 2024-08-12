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12 серпня 2024, 14:38

Google відключив монетизацію в росії

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із росії. Про це повідомляє The Moscow Times.

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із росії.

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«Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.», — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

В повідомленні також додають, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Studen3
Studen3
12 серпня 2024, 14:43
#
Война идет 2,5года, лучше позже, чем никогда
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 серпня 2024, 15:40
#
Вони давно вже акаунти переєстрували на інші страни. Реклама шурує в ютубі аж гай шумить.
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