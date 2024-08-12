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12 серпня 2024, 13:34

Gold Fields купує канадського золотовидобувача Osisko Mining за $1,57 млрд

Південноафриканська золотодобувна компанія Gold Fields купує канадську Osisko Mining за 2,16 млрд канадських доларів ($1,57 млрд). Про це йдеться у пресрелізі Gold Field.

Південноафриканська золотодобувна компанія Gold Fields купує канадську Osisko Mining за 2,16 млрд канадських доларів ($1,57 млрд).
Фото: depositphotos

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Що відомо

В результаті операції вона отримає повний контроль над проєктом розробки одного з найбільших у Канаді родовищ золота Windfall. Нині Gold Fields та Osisko Mining беруть участь у цьому проєкті в рівних частках.

Gold Fields заплатить 4,9 канадського долара за акцію Osisko Mining, що на 67% вище за вартість паперів на закриття ринку в п'ятницю.

Ради директорів обох компаній схвалили угоду, сторони розраховують закрити її у четвертому кварталі поточного року.

За оцінками Osisko Mining, обсяг видобутку золота на родовищі Windfall становитиме близько 300 тисяч унцій на рік за сукупних грошових витрат (AISC) у $758 за унцію.

Gold Fields є одним із найбільших світових золотовидобувачів. Штаб-квартира компанії розташована у ПАР. Загалом Gold Fields має 9 родовищ, що діють: в Австралії, Гані, Чилі, Перу, Південній Африці, а також один проєкт в Канаді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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