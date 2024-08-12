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12 серпня 2024, 11:40

Віднині підприємці можуть відкривати рахунки в Ощадбанку без відвідування відділення

Ощадбанк запровадив новий функціонал, що дає можливість дистанційно та швидко відкрити поточний рахунок для фізичних осіб-підприємців (ФОП) через портал Ощадбізнес, скориставшись віддаленою ідентифікацією через застосунок Дія.

Рахунок відкривається за декілька хвилин. Для цього потрібно:

верифікуватись у системі ОщадБізнес та в Дії за QR-кодом;

після автоматичного завантаження даних з ЄДР в анкеті потрібно обрати відділення для обслуговування, додаткові послуги за бажанням тощо;

підписати документи за допомогою електронного підпису (КЕП), після чого вони надійдуть до банку.

Проєкт реалізовує компанія «Фінтех Про» — розробник комплексних FinTech-продуктів для банків в Україні та за кордоном. Новий функціонал було втілено Ощадом з метою подальшої цифровізації послуг банку задля спрощення доступу ММСБ до фінансових інструментів. За місяць, відколи працює послуга в тестовому режимі, Ощадбанк отримав понад 1000 заявок та відкрив близько 400 рахунків онлайн.

«Ведення бізнесу в умовах війни через ускладненість логістики вимагає ще більшої гнучкості, а від банків — максимальної діджиталізації сервісів та послуг. Впровадження нового функціоналу — це ще один крок назустріч новітнім технологіям і дистанційному обслуговуванню, що підвищить комфортність співпраці з Ощадом для підприємців, які хочуть розвиватись. Вже зараз ми бачимо неабиякий попит на цю послугу з боку бізнесу, тому наступним кроком планується запровадити дистанційне відкриття поточних рахунків для юридичних осіб», — зауважила Наталя Буткова-Вітвицька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

Клієнти ММСБ Ощадбанку можуть подати онлайн-заявку на кредитування та отримати попереднє рішення за допомогою сервісу Ощадбізнес за 24 години. У минулому році завдяки цьому рішенню кількість вхідних кредитних заявок збільшилась на 20%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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ValNa82
ValNa82
12 серпня 2024, 12:26
#
Це пряям топ для Ощада (неочікувано)
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