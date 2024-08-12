Курс валют на 12 серпня: долар у банках подорожчав на 5 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці подорожчав на 5 копійок, а у продажу на 8 копійок. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу зріс на 2 копійки. Євро додало у купівлі 5 копійок та не змінилося у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,40 грн. Євро купують за 44,65 грн, а продають за 45,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,29−41,39, євро — 44,10−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,93−44,96 грн/євро.

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