Уряд дав доручення Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову кількох населених пунктів 2,7 млрд грн. Про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.
12 серпня 2024, 10:12
Кабмін витратить 2,7 млрд на експериментальне відновлення 4-х населених пунктів
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Що відомо
«Минулого року ми започаткували експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині», — зазначив очільник уряду.
За словами прем'єр-міністра, зазначені кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.
Джерело: Мінфін
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