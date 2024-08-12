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12 серпня 2024, 9:59

Громадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — Опендатабот

Громадяни з понад 100 країн заснували більш ніж 3 тисячі компаній в Україні від початку повномасштабної війни. Найчастіше нові бізнеси започатковують іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. А найпривабливішим бізнес-регіоном для іноземців став Київ. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Громадяни з понад 100 країн заснували більш ніж 3 тисячі компаній в Україні від початку повномасштабної війни.
Фото: depositphotos

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Бізнес іноземців в Україні

3075 компаній заснували іноземці в Україні від початку повномасштабної війни. Загалом громадяни зі 101 країни світу відкрили бізнес в Україні незважаючи на війну.

Хто найчастіше відкриває

Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини — 396 компаній або 12.9% від загальної кількості. Наслідують громадяни Узбекистану — вони є власниками 312 бізнесів (10.1% від загальної кількості). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 224 бізнеси або 7.3%.

До топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великобританії та Китаю. Зазначимо, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Де реєструють бізнес

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві — 1 517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану — 175 компаній.

Наслідує Львівщина — 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина — 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини — 99 бізнесів.

Чим займається іноземний бізнес

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7% та комп'ютерним програмуванням — 5,8%.

Компанія «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС», яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
12 серпня 2024, 10:35
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Європейські трейдери уникають українських сховищ газу після російських ударів…
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