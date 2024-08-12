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12 серпня 2024, 9:37

МВС попередило про шахрайську схему з фейковими посвідченнями водія

Міністерство внутрішніх справ попередило про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів. Про це пише пресслужба міністерства.

Міністерство внутрішніх справ попередило про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Шахраї під виглядом працівника сервісних центрів МВС Києва на ім'я „Софія Бойко“ пропонують купити посвідчення водія та отримати документ поштою. Спілкуються в телефонних месенджерах Telegram, Viber, Whats Аpp. Клієнтам обіцяють водійський документ без складання іспитів», — зазначили в МВС.

Щоб увійти в довіру, шахраї надають численні фото з використанням службового бейджу, айдентики та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм.

«Найчастіше злочинці використовують світлини, зроблені 2016 року на відкритті сервісного центру МВС в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Дівчина на фото — це колишня співробітниця структури Головного сервісного центру МВС, не має жодного відношення до фейкового адміністратора й ніколи в минулому не обіймала таку посаду. Наразі вона тривалий час перебуває за кордоном. Її справжнє ім'я та прізвище не Софія Бойко», — зазначають у Головному сервісному центрі МВС України.

Як додали в МВС, регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в місті Києві подав до поліції заяву про вчинення злочину.

Як отримати вперше водійське посвідчення

Наголошується, що отримати вперше водійське посвідчення можливо виключно особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і тим більше за кордон.

До того ж адміністратори сервісних центрів не ведуть спілкування в телефонних месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

А оплата послуг відбувається виключно на реквізити Головного сервісного центру МВС, орієнтовна вартість бланка посвідчення водія 515 грн.

Відновити чи обміняти посвідчення водія можливо за зверненням до сервісного центру МВС або онлайн в Кабінеті водія чи в «Дії».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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