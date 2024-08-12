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12 серпня 2024, 8:53

У Данії виводять з обігу банкноту з найбільшим номіналом (фото)

Після рішення про остаточне виведення з обігу банкноти з найбільшим номіналом у 1000 данських крон громадяни Данії здали цих банкнот на суму 15,2 мільярда крон. Про це пише Європейська правда з посиланням на DR.

Після рішення про остаточне виведення з обігу банкноти з найбільшим номіналом у 1000 данських крон громадяни Данії здали цих банкнот на суму 15,2 мільярда крон.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Після того, як Національний банк Данії оголосив, що банкноти номіналом 1000 данських крон будуть вилучені з обігу з травня 2025 року, данці здали 15,2 мільярда данських крон.

За словами представника данського центробанку Нільса Касса, на руках залишаються банкноти загальною вартістю 6,3 мільярда данських крон.

У листопаді центробанк Данії затвердив 31 травня 2025 року як остаточну дату, коли банкноти у 1000 данських крон більше не будуть прийматись як засіб платежу. Водночас громадяни країни матимуть час для обміну банкнот.

Керівник Національного банку Данії Крістіан Кеттель Томсен пояснив, що потреба у «тисячній» банкноті, яка перебуває в обігу з 1975 року, відпала «зі зміною платіжних звичок данців», а також через їхнє використання для фінансових злочинів.
Крім того, з кінця травня наступного року у Данії стануть недійсними всі банкноти, випущені до 2009 року, оскільки їх легше підробити.
Нині готівку в Данії використовують у 10% платежів, вартість яких становить 500 крон чи менше.

Чому виводять банкноту

У Данії 90% покупок не перевищують суму 500 крон (€67), тому в центробанку вважають, що банкнота в 1000 крон більше не потрібна.

Відмова від «1000 крон» також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю. «Вона використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах», — підтвердили у Центробанку.

Історична довідка

Банкнота у 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високу інфляцію. Загалом данську крону вперше було запроваджено 1873 року. 1992 року за умовами Маастрихтського договору країна отримала право не приєднуватися в майбутньому до Єврозони. 2000 року на референдумі 53% датчан проголосували проти переходу на Євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
12 серпня 2024, 8:56
#
Де всі експерти з теми обвала крони через маніпуляції з банкнотами?
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