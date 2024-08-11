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11 серпня 2024, 9:52

Група кредиторів України вітає угоду про реструктуризацію євробондів

Група кредиторів України вітає принципову угоду, досягнуту між Україною та спеціальним комітетом кредиторів щодо умов реструктуризації боргу за єврооблігаціями, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів Канади. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Група кредиторів України вітає принципову угоду, досягнуту між Україною та спеціальним комітетом кредиторів щодо умов реструктуризації боргу за єврооблігаціями, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів Канади.

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«Група підтверджує, що її влаштовує угода, яка була підтверджена співробітниками МВФ як така, що сумісна з цілями забезпечення прийнятного рівня боргу України в межах програми розширеного фінансування EFF, відповідно до базових макроекономічних рамок четвертого огляду від 28 червня 2024 року, зважаючи на загальну стратегію реструктуризації влади», — ідеться в релізі.

У ньому наголошується, що принципу порівнянності схеми реструктуризації має бути дотримано, коли Група реструктуруватиме свій борг у 2027 році.

Офіційні кредитори закликали власників єврооблігацій оперативно погодитися з пропозицією України щодо обміну на нові облігації в межах реструктуризації, офіційно опублікованій 9 серпня.

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США. Спостерігачами в Групі є Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія,Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Нагадаємо, що процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував.

Джерело: Мінфін
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