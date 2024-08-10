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10 серпня 2024, 9:00

Україна почала обмінювати євробонди: процес реструктуризації боргу розпочався

Процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старих бондів на папери нового випуску. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, облікованому на Лондонській біржі.

Процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував.

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Власники суверенних державних облігацій України отримали право на участь в обміні з метою отримання нових цінних паперів.

Україна запрошує утримувачів кожної серії суверенних облігацій та існуючих гарантованих Укравтодором облігацій обміняти свої існуючі облігації на нові цінні папери.

Реструктуризація має закінчитися до 27 серпня. Тим кредиторам, які погодяться на умови до 23 серпня Україна виплатить додаткові кошти.

Джерело: Мінфін
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