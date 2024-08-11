У неділю, 11 серпня, відключення електроенергії не плануються. Про це повідомили в «Укренерго».
11 серпня 2024, 9:00
У неділю вимикати електроенергію не планують
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При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
«Укренерго» закликає за можливості користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Джерело: Мінфін
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