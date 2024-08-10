Розпродаж на ринках ще не досяг ключового рівня — Bank of America

За словами аналітика Bank of America Майкла Хартнетта, турбулентність на світових фінансових ринках ще не досягла масштабів, які сигналізували б про жорстку економічну посадку, пише Bloomberg.

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Навіть коли S&P 500 упав приблизно на 6% з рекордного максимуму в середині липня, еталонний індекс утримувався вище за свою 200-денну ковзну середню — близько 5050 пунктів, тоді як дохідність 30-річних казначейських облігацій США не опускалася нижче 4%.

«Технічні рівні, які могли б перевернути наратив на Уолл-стріт з м'якою на жорстку посадку, не були подолані, — написав Хартнетт у дописі. — Інвестори схвильовані, але очікування зниження ставки ФРС означають, що перевага акцій облігаціям не була знищена падінням ринку», — додав він.

Хартнетт, який зайняв більш нейтральну позицію щодо акцій цього року після того, як дотримувався «ведмежих» поглядів під час ралі у 2023 році, сказав, що наступними технічними рівнями, за якими варто стежити, будуть 200-денні ковзні середні для індексу напівпровідників Філадельфійська фондова біржа, а також біржовий фонд, що відстежує великі технологічні компанії.