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10 серпня 2024, 12:32

Розпродаж на ринках ще не досяг ключового рівня — Bank of America

За словами аналітика Bank of America Майкла Хартнетта, турбулентність на світових фінансових ринках ще не досягла масштабів, які сигналізували б про жорстку економічну посадку, пише Bloomberg.

За словами аналітика Bank of America Майкла Хартнетта, турбулентність на світових фінансових ринках ще не досягла масштабів, які сигналізували б про жорстку економічну посадку, пише Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниНавіть коли S&P 500 упав приблизно на 6% з рекордного максимуму в середині липня, еталонний індекс утримувався вище за свою 200-денну ковзну середню — близько 5050 пунктів, тоді як дохідність 30-річних казначейських облігацій США не опускалася нижче 4%.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Навіть коли S&P 500 упав приблизно на 6% з рекордного максимуму в середині липня, еталонний індекс утримувався вище за свою 200-денну ковзну середню — близько 5050 пунктів, тоді як дохідність 30-річних казначейських облігацій США не опускалася нижче 4%.

«Технічні рівні, які могли б перевернути наратив на Уолл-стріт з м'якою на жорстку посадку, не були подолані, — написав Хартнетт у дописі. — Інвестори схвильовані, але очікування зниження ставки ФРС означають, що перевага акцій облігаціям не була знищена падінням ринку», — додав він.

Хартнетт, який зайняв більш нейтральну позицію щодо акцій цього року після того, як дотримувався «ведмежих» поглядів під час ралі у 2023 році, сказав, що наступними технічними рівнями, за якими варто стежити, будуть 200-денні ковзні середні для індексу напівпровідників Філадельфійська фондова біржа, а також біржовий фонд, що відстежує великі технологічні компанії.

Джерело: Мінфін
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