Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Пентагону.
10 серпня 2024, 11:45
США додатково надають Україні $125 млн
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Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.
До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.
Також Пентагон згадує радіолокаційні станції багатоцільового призначення, багатоцільові колісні машини HMMWV, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, «обладнання для захисту критичної національної інфраструктури» та запчастини.
Джерело: Мінфін
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