Кількість учасників небанківського фінансового ринку у липні зменшилася до 963 (з 990 у червні). Водночас кількість банків залишилась незмінною — продовжують працювати 62 банки, повідомляє Національний банк України.
9 серпня 2024, 19:44
З ринку фінпослуг пішли 27 компаній за місяць — НБУ
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зокрема, станом на 31 липня на небанківському рикну працювали:
- 537 фінансових компаній (було 548);
- 69 страховиків non-life (було 78), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
- 114 ломбардів (було 116);
- 114 кредитних спілок (було 120);
- 1 лізингодавець (без змін);
- 40 страхових брокерів (без змін);
- 75 колекторських компаній (було 74).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:
- ️18 платіжних установ (було 20),
- ️12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);
- ️один банк — емітент електронних грошей (без змін);
- ️один оператор поштового зв’язку (без змін).
- Водночас кількість банківських і небанківських фінансових груп за місяць не змінилась. Їх на ринку визнано 18 та 30 відповідно.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі