До закриття міжбанку курси долара та євро зросли на 21 копійку у купівлі та у продажу.
9 серпня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 9 серпня: долар та євро зросли на міжбанку на 21 копійку
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Відкриття 9 серпня
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Закриття 9 серпня
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Зміни
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40,92/40,96
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41,13/41,17
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21/21
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44,72/44,75
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44,93/44,96
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21/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,85−41,32 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,27−41,37, євро — 45,05−45,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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