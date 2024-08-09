Курс валют на вечір 9 серпня: долар та євро зросли на міжбанку на 21 копійку

До закриття міжбанку курси долара та євро зросли на 21 копійку у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 9 серпня Закриття 9 серпня Зміни долар 40,92/40,96 41,13/41,17 21/21 євро 44,72/44,75 44,93/44,96 21/21

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,85−41,32 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,27−41,37, євро — 45,05−45,25 грн.

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