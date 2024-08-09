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9 серпня 2024, 15:37

Понад 4,7 мільйона євро у багажнику: БЕБ вилучило «чорну» касу постачальника харчів для ЗСУ (фото)

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та вилучило понад 4,7 млн євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та вилучило понад 4,7 млн євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони.
Фото: БЕБ

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Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати «чорну» касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022−2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», — йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Наразі досудове розслідування триває.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+89
Kharakternyk
Kharakternyk
9 серпня 2024, 15:41
#
Нормальний відкатик комусь везла.
+
+30
SamBB
SamBB
9 серпня 2024, 16:41
#
Чудово, але податкова і далі буде дрючити на всю ФОПів.
+
+15
Abramon
Abramon
9 серпня 2024, 16:49
#
Прикро, а отримувачі цього відкату хотіли вкласти в будівництво якогось елітного житла і цим допомогти економіці. Сарказм…
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