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9 серпня 2024, 15:16

У МВФ розкритикували український індекс цін на житло

Міжнародний валютний фонд визнав індекс цін на житло в Україні недостатньо точним. Про це йдеться у звіті МВФ за підсумками роботи квітневої місії в Україні, пише Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд визнав індекс цін на житло в Україні недостатньо точним.

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Індекс цін на житло (ІЦЖ) характеризує динаміку загального рівня цін на житло в Україні. Він розраховується по країні загалом, а також окремо на нове житло (первинний ринок) і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок), якщо воно є об'єктом договору купівлі-продажу.

Дані щодо вторинного ринку Держстат отримує від платформи OLX.

Місія МВФ запропонувала Держстату розширити охоплення даних і включити в індекс нерухомість площею менше ніж 30 кв. м і більше ніж із трьома кімнатами, а також будинки.

Крім того, фахівці фонду порадили збирати детальнішу інформацію про місце знаходження житла: крім міста й області можна враховувати також адміністративні райони та поштові індекси, оскільки ці показники суттєво впливають на ціноутворення.

Дані щодо первинного ринку Держстат збирає вручну з сайтів забудовників. Фахівці місії рекомендують розширити збір даних у регіонах із низькою репрезентативністю.

Документ рекомендує виключити з індексу дублікати даних для наявних об'єктів нерухомості, але залишити їх для нового житла. Таке рішення пояснюється тим, що забудовники можуть пропонувати схожі квартири за однаковою ціною. За 2023 рік було виявлено 75 дублікатів оголошень на вторинному ринку житла і 17 на первинному.

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Джерело: Мінфін
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