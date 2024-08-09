Словаччина щороку заробляє до $1,5 млрд на транзиті російського газу

Словацький оператор газотранспортної системи Eustream та найбільший словацький енергетичний трейдер SPP заробляють від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно. Такі підрахунки навів у інтерв'ю LIGA.net ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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«На транзиті заробляє словацький оператор ГТС — Eustream, а на перепродажу — їхній найбільший трейдер SPP. Я оцінюю щорічний сумарний заробіток цих двох словацьких компаній від операцій з російським газом у $1,2−1,5 млрд», — каже Макогон.

За його словами, саме через це словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає за збереження потоків російського газу до країни.