Словацький оператор газотранспортної системи Eustream та найбільший словацький енергетичний трейдер SPP заробляють від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно. Такі підрахунки навів у інтерв'ю LIGA.net ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.
9 серпня 2024, 14:46
Словаччина щороку заробляє до $1,5 млрд на транзиті російського газу
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«На транзиті заробляє словацький оператор ГТС — Eustream, а на перепродажу — їхній найбільший трейдер SPP. Я оцінюю щорічний сумарний заробіток цих двох словацьких компаній від операцій з російським газом у $1,2−1,5 млрд», — каже Макогон.
За його словами, саме через це словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає за збереження потоків російського газу до країни.
Джерело: Мінфін
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