НБУ запускає в обіг оновлені банкноти (фото)

Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти , доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Коли з’являться в обігу

Нацбанк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;

у наступних роках — номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Регулятор підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами з дат їх введення в обіг для подальшої їх видачі клієнтам.

«Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки», — йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

Модифіковані банкноти випускатимуться в межах планового випуску на заміну зношених та пошкоджених банкнот для забезпечення готівкового обігу необхідними обсягами готівкових коштів відповідних номіналів та підвищення якості готівки в обігу.

Зазначається, що поступово модифіковані банкноти гривні замінюватимуть в обігу банкноти зразків 2014—2019 років, які мають ознаки зношення.

Дизайн

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис Голови НБУ України Андрія Пишного, на зворотному — рік випуску.