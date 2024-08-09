З початку року товарообіг України склав $61,7 мільярда

Протягом січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували — на $22,6 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.

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Оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-липні 2024 року склало 0,5 $/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Звідки найбільше імпортували товарів

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $7,7 млрд,

Польща — $4 млрд,

Німеччина — $3,1 млрд.

Експорт

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $2,4 млрд,

Іспанії — на $1,8 млрд,

Китаю — на $1,8 млрд.

Що найбільше завозили

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $13,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 97,5 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $6,9 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 50,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари — $5,1 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 82,2 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.

Що найбільше експортували

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,1 млрд;

метали та вироби з них — $2,5 млрд;

мінеральні продукти — $2 млрд.

Зазначається, що за 7 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн.