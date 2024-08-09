Stripe презентувала нову функцію: продавці можуть приймати будь-яку валюту

Американська платформа фінансової інфраструктури Stripe оголосила про запуск рішення для адаптивного ціноутворення, яке допоможе користувачам пропонувати покупцям бажані місцеві валюти . Про це пише FinTechInsider.

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Stripe надає послуги адаптивного ціноутворення продавцям у понад 50 країнах, що дозволяє їм пропонувати місцеву валюту своїм покупцям, які знаходяться у більш ніж 150 регіонах по всьому світу. Деякі з них, серед інших, включають Австралію, Болгарію, Бразилію, Канаду, Данію, Угорщину, Індію, Японію, Мексику, Малайзію, Нову Зеландію, Сингапур, Румунію, Швецію, Сполучене Королівство та США.

Рішення адаптивного ціноутворення Stripe дозволяє клієнтам платити в місцевій валюті, при цьому компанія автоматично розраховує локалізовану ціну і керує конвертацією валюти.

Крім того, клієнти можуть використовувати адаптивне ціноутворення для відображення цін у місцевій валюті залежно від місцезнаходження, розраховувати ціни в режимі реального часу, використовуючи обмінний курс, пропонувати додаткові способи оплати, що вимагають місцевої валюти, і забезпечувати відповідність нормативним вимогам для всіх валют, що підтримуються.