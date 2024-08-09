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9 серпня 2024, 12:41

Stripe презентувала нову функцію: продавці можуть приймати будь-яку валюту

Американська платформа фінансової інфраструктури Stripe оголосила про запуск рішення для адаптивного ціноутворення, яке допоможе користувачам пропонувати покупцям бажані місцеві валюти. Про це пише FinTechInsider.

Американська платформа фінансової інфраструктури Stripe оголосила про запуск рішення для адаптивного ціноутворення, яке допоможе користувачам пропонувати покупцям бажані місцеві валюти.

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Stripe надає послуги адаптивного ціноутворення продавцям у понад 50 країнах, що дозволяє їм пропонувати місцеву валюту своїм покупцям, які знаходяться у більш ніж 150 регіонах по всьому світу. Деякі з них, серед інших, включають Австралію, Болгарію, Бразилію, Канаду, Данію, Угорщину, Індію, Японію, Мексику, Малайзію, Нову Зеландію, Сингапур, Румунію, Швецію, Сполучене Королівство та США.

Рішення адаптивного ціноутворення Stripe дозволяє клієнтам платити в місцевій валюті, при цьому компанія автоматично розраховує локалізовану ціну і керує конвертацією валюти.

Крім того, клієнти можуть використовувати адаптивне ціноутворення для відображення цін у місцевій валюті залежно від місцезнаходження, розраховувати ціни в режимі реального часу, використовуючи обмінний курс, пропонувати додаткові способи оплати, що вимагають місцевої валюти, і забезпечувати відповідність нормативним вимогам для всіх валют, що підтримуються.

Джерело: Мінфін
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