Фондові ринки Азії майже відновились після обвалу у понеділок

Азійські ринки відновили позиції у пʼятницю, 9 серпня, спираючись на динаміку нічного стрибка на Волл-стріт, де акції продемонстрували найсильніший денний приріст із листопада 2022 року, пише Financial Times, передає Forbes.

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На початку тижня фондові біржі в усьому світі спіткав один із найбільших обвалів за останні кілька років. Інвестори влаштували розпродаж акцій через побоювання рецесії в США.

Зниження кількості заявок на допомогу з безробіття в США допомогло заспокоїти побоювання щодо неминучого уповільнення економіки, що призвело до помірного відновлення в Азії.

Японські індекси зросли на 1%, південнокорейський індекс Kospi піднявся на 1,5%, гонконгський Hang Seng зріс на 2% в пʼятницю вранці, а тайванський TWSE виріс на 3% на тлі ралі азійських акцій напівпровідникових компаній на чолі з виробником мікросхем TSMC.

Індекси Topix і Nikkei 225 зросли приблизно на 1% у пʼятницю. Єна, чиє швидке зростання відіграло центральну роль у краху акцій Токіо в понеділок після підвищення ставки Банку Японії, продовжувала торгуватися на рівні близько 147 єн по відношенню до долара.

У четвер американські акції продемонстрували найсильніше денне зростання з листопада 2022 року.

Бенчмарк S&P 500 виріс на 2,3%, завершивши свій найкращий день майже за 21 місяць, тоді як технологічний Nasdaq Composite додав 2,9% — найбільшого денного приросту з лютого. Ралі допомогло відіграти частину втрат, завданих внаслідок різкого розпродажу цього тижня.

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