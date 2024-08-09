Курс валют на 9 серпня: долар у банках подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 3 копійки, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,30 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,18−41,28, євро — 44,95−45,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,92−40,96 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,72−44,75 грн/євро.

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