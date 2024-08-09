Україна підписала угоду про безвіз з новою країною

Україна та острівна держава Маврикій, яка розташована в Індійському океані, уклали угоду про безвізовий режим. Угоду підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

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«На цьому етапі (укладена угода — ред.) насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії», — йдеться у повідомленні.

Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Розвиток торгівлі та інвестицій

Міністри окремо обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між країнами. Зазначається, що Маврикій є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.

Крім того, міністри обговорили угоду про взаємне просування й захист інвестицій та угоду про уникнення подвійного оподаткування. Кулеба привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України та запросив країну на Конференцію з її відновлення.