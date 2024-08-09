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9 серпня 2024, 9:36

Україна підписала угоду про безвіз з новою країною

Україна та острівна держава Маврикій, яка розташована в Індійському океані, уклали угоду про безвізовий режим. Угоду підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Україна та острівна держава Маврикій, яка розташована в Індійському океані, уклали угоду про безвізовий режим.
Фото: mfa.gov.ua

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«На цьому етапі (укладена угода — ред.) насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії», — йдеться у повідомленні.

Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Розвиток торгівлі та інвестицій

Міністри окремо обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між країнами. Зазначається, що Маврикій є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.

Крім того, міністри обговорили угоду про взаємне просування й захист інвестицій та угоду про уникнення подвійного оподаткування. Кулеба привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України та запросив країну на Конференцію з її відновлення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+44
Rubi0
Rubi0
9 серпня 2024, 9:46
#
Большинство мужского населения Украины волнует вопрос сколько стоит виза чтоб выехать из Украины? а не безвиз ценой в 10$ с каким-то малоизвестным островом посреди океана
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0
potator
potator
9 серпня 2024, 9:57
#
— Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.
+
+15
SamBB
SamBB
9 серпня 2024, 9:57
#
Потужно!!!
+
+29
innapcholko
innapcholko
9 серпня 2024, 10:01
#
Перемога — только половина населения Украины по факту невыездные
+
0
Vadim531
Vadim531
9 серпня 2024, 10:08
#
Когда прочитал заголовок то подумал про Курскую Народную Республику, там сейчас тоже безвис у нас с ними
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