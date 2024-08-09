У наземному громадському транспорті Києва не працюють валідатори. Як сплатити за проїзд (оновлено)

У п'ятницю, 9 серпня, із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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«Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання», — йдеться у повідомленні.

Як сплатити за проїзд

Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку «Київ Цифровий».

Зазначається, що контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.

Оновлено

О 10:44 у КМДА повідомили, що роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.