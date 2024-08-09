У п'ятницю, 9 серпня, із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
9 серпня 2024, 8:44
У наземному громадському транспорті Києва не працюють валідатори. Як сплатити за проїзд (оновлено)
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«Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання», — йдеться у повідомленні.
Як сплатити за проїзд
Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку «Київ Цифровий».
Зазначається, що контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.
Оновлено
О 10:44 у КМДА повідомили, що роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.
Джерело: Мінфін
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