Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 588 540 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 серпня 2024, 8:18
Втрати ворога за 8 серпня: 1 030 російських окупантів, 3 танки та 32 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 588540 (+1030) осіб,
- танків — 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 16341 (+9) од,
- артилерійських систем — 16536 (+49) од,
- РСЗВ — 1142 (+0) од,
- засоби ППО — 916 (+2) од,
- літаків — 366 (+0) од,
- гелікоптерів — 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13325 (+32),
- крилаті ракети — 2424 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22371 (+86) од,
- спеціальна техніка — 2769 (+2).
Джерело: Мінфін
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