Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на копійку

Національний банк України встановив на 9 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,99 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 9 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,80 грн (на 8 серпня було встановлено на рівні 44,76 грн). Європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

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