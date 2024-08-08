До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
8 серпня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 8 серпня: долар на міжбанку подорожчав, а євро пішло униз
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Відкриття 8 серпня
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Закриття 8 серпня
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Зміни
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40,87/40,92
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40,92/40,96
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5/4
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44,73/44,77
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44,57/44,60
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16/17
Курси в банках та обмінниках
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,85−41,30 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 45,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,15−41,30, євро — 44,95−45,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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