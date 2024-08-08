Національний банк випустив нову обігову памʼятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України», присвячену українським воїнам, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами. Про це повідомляє НБУ.
НБУ випустив в обіг нову монету 10 грн присвячену Військам зв'язку (фото)
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Що відомо про монету
Монета номіналом 10 гривень продовжує серію «Збройні Сили України». Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Тираж — 10 млн штук, 510 000 з яких — сувенірна продукція.
Аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
На реверсі по колу містяться написи: «Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» і їхнє гасло «Сильні тримати звʼязок!». У центрі композиції зображено емблему Військ зв’язку, в основі якої — восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок.
На задньому плані — схематичні лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору.
Частина тиражу монети буде сформована в спеціально оформлені ролики по 25 штук у кожному. Ці ролики запакують у сувенірний папір із зображенням емблеми Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ й елементів, що імітують лабіринти зашифрованих даних. Тираж роликів — 20 000 штук.
Де придбати
Купити такі ролики з монетами «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України» можна буде з 9 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
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