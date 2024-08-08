Найгірша частина розпродажу на фондовому ринку, можливо, вже позаду, але треба бути напоготові — Goldman Sachs

Найгірша частина розпродажу після турбулентного тижня на світових ринках, можливо, вже позаду, але інвесторам поки що потрібно утримуватися від великих ставок на напрямок руху ринку. Про це заявив Тоні Паскуарієлло із Goldman Sachs, повідомляє Reuters.

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У опублікованій у середу клієнтській записці, з якою ознайомилося агентство, Паскуарієлло назвав рухи ринку за тиждень, починаючи з п'ятниці, «глобальним маржин-колом» і позначив можливі подальші напрямки руху ринків.

Чому це важливо

Інвесторам важко визначити, чи закінчився широкий обвал на фондовому ринку, викликаний побоюваннями з приводу рецесії в США і згортанням угод Керрі-Трейд, що фінансуються єною.

Вони також пристосовуються до невизначеності, пов'язаної з прийдешнім зниженням ставки Федеральної резервної системи та виборами до США у листопаді.

Контекст

Обвал цього тижня приголомшив ринки: S&P 500 упав майже на 6% лише за п'ять торгових сесій у серпні, а японський індекс Nikkei — на 10%. Єна за місяць злетіла на 10% із мінімумів 38 років.

Goldman зазначив, що вся торговельна спільнота, можливо, не до кінця позбулася ризику: франшизні потоки і дані прайм-брокера не виявили величезної кількості продажів, хоча рухи мають ознаки значного перенесення ризику.

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Цитата

«Я вважаю, що зараз складно давати серйозні оцінки щодо співвідношення ризику та прибутковості S&P, тому я поки що утримався б від великих ставок на напрямок і пошукав би можливість заробити на ринкових стиках.

Найгірша частина вимушеного скорочення ризику вже позаду, але я думаю, що крен зараз у бік продажів, що продовжуються, з боку торгової спільноти", — заявив Паскуарієлло.