Найгірша частина розпродажу на фондовому ринку, можливо, вже позаду, але треба бути напоготові — Goldman Sachs

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 16:36

Найгірша частина розпродажу на фондовому ринку, можливо, вже позаду, але треба бути напоготові — Goldman Sachs

Найгірша частина розпродажу після турбулентного тижня на світових ринках, можливо, вже позаду, але інвесторам поки що потрібно утримуватися від великих ставок на напрямок руху ринку. Про це заявив Тоні Паскуарієлло із Goldman Sachs, повідомляє Reuters.

Найгірша частина розпродажу після турбулентного тижня на світових ринках, можливо, вже позаду, але інвесторам поки що потрібно утримуватися від великих ставок на напрямок руху ринку.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

У опублікованій у середу клієнтській записці, з якою ознайомилося агентство, Паскуарієлло назвав рухи ринку за тиждень, починаючи з п'ятниці, «глобальним маржин-колом» і позначив можливі подальші напрямки руху ринків.

Чому це важливо

Інвесторам важко визначити, чи закінчився широкий обвал на фондовому ринку, викликаний побоюваннями з приводу рецесії в США і згортанням угод Керрі-Трейд, що фінансуються єною.

Вони також пристосовуються до невизначеності, пов'язаної з прийдешнім зниженням ставки Федеральної резервної системи та виборами до США у листопаді.

Контекст

Обвал цього тижня приголомшив ринки: S&P 500 упав майже на 6% лише за п'ять торгових сесій у серпні, а японський індекс Nikkei — на 10%. Єна за місяць злетіла на 10% із мінімумів 38 років.

Goldman зазначив, що вся торговельна спільнота, можливо, не до кінця позбулася ризику: франшизні потоки і дані прайм-брокера не виявили величезної кількості продажів, хоча рухи мають ознаки значного перенесення ризику.

Дивіться також: Чи близька фінансова криза? Падіння ринку акцій у Японії, США, Європі та як це позначиться на Україні? (відео)

Цитата

«Я вважаю, що зараз складно давати серйозні оцінки щодо співвідношення ризику та прибутковості S&P, тому я поки що утримався б від великих ставок на напрямок і пошукав би можливість заробити на ринкових стиках.

Найгірша частина вимушеного скорочення ризику вже позаду, але я думаю, що крен зараз у бік продажів, що продовжуються, з боку торгової спільноти", — заявив Паскуарієлло.

Академія Мінфін: Антикризові інвестиції — Записатися на курс

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами