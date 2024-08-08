Албанський ювелір працював п’ять років над годинником вартістю $1,4 мільйона (фото)

Албанський ювелір Пірро Руко працював день і ніч протягом п’яти років, щоб відобразити суть своєї країни у вражаючому розкішному годиннику, який коштує приблизно $1,4 млн. Про це повідомляє Times Malta.

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Тепер його виріб буде змагатися з найкращими годинниками з усього світу на Гран-прі годинникарства в Женеві в листопаді 2024 року.

Новий годинник, який ювелір називає Primordial Passion (Первісна пристрасть), був розроблений у співпраці зі швейцарським виробником годинників Agenhor.

Розташовані під сапфіровим куполом на годиннику годинник представлено 12 албанських народних танцюристів, які представляють дванадцять регіонів, кожен з яких унікальний і різноманітний у своїй відповідній регіональній вишивці.

Кожна із золотих фігурок висотою 9−10 мм вручну вигравіювана з точністю до мікрона.

Двоколірні стрілки із 18-каратного золота мають форму кігтів орла. Орел є емблемою надпису албанського ювелірного дому Pirro і зображений на логотипі над центральною сценою та на короні.

Циферблат являє собою мікромозаїчну червоно-чорну градієнтну плитку з муранського скла. Є 1500 плиток восьми різних кольорів і 64 різних форм. Найменші плитки мають мізерні 0,2 мм.

Темніші плитки з муранського скла утворюють тонкі лінії, що просвічуються до кожного танцюриста.

Задня кришка годинника відображає тривимірну сцену на циферблаті з вигравіюваними мікрорельєфами народних танцюристів.

Діаметр корпусу з жовтого золота становить 46,5 мм, а з цим високим куполоподібним склом він має висоту 22 мм.

Варто зазначити, що найдорожчий годинник у світі Graff Diamonds Hallucination коштує $55 млн.