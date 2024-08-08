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8 серпня 2024, 14:34

Мінфін представив послам G7 план реформування митниці

Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.
Фото: mof.gov.ua

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Обговорення стосувались кроків уряду України у розвитку та реформуванні Державної митної служби, а також концепції прозорого відбору керівництва митниці.

«Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції», — зазначив Марченко.

Зараз Мінфін працює над імплементацію митного законодавства ЄС і розробкою нового Митного кодексу, а також над впровадженням IT й інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу.

Зазначається, що посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні відзначили прозорість уряду в напрацьованому плані заходів та процесі імплементації реформ, а також висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.

Від початку 2024 року митні надходження до держбюджету сягають близько 329 млрд грн (на кінець липня 2024 року). В умовах воєнного стану всі внутрішні ресурси спрямовуються на забезпечення сектору безпеки та оборони.

Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024−2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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