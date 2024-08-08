Кредитування енергоінфраструктури: Банки схвалили заявок майже на чотири мільярди

Банки за два місяці отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн. Про це свідчать результати опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури.

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Кредитування відновлення енергоінфраструктури

За період з 1 червня до 4 серпня:

загальна сума 1356 заявок, яку банки отримали за цей період від бізнесу, — 40,1 млрд грн;

схвалено заявки на суму 3,97 млрд грн — це вже підписані угоди і ті, що незабаром будуть підписані;

бізнес-клієнти вже користуються фінансуванням на суму 607 млн грн — така валова вартість портфеля кредитів, наданих юридичним особам на розбудову енергопотужностей;

фінансування розпочато у 21 області країни;

загальна потужність за наданими позиками бізнесу становить 50.4 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Крім того, для забезпечення енергетичних потреб фізичних осіб надано кредитів на суму 27 млн грн.

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«Результати опитування банків підкреслюють їх проактивну позицію. Ми побачили швидкий відгук на наш заклик підтримувати енергетичну галузь, який матеріалізувався у формі спільного Меморандуму про пільгове кредитування. У цій позиції, яка об'єднала затятих конкурентів, ми бачимо свідчення соціальної відповідальності банківського сектору. Сьогодні відновлення енергонезалежності залежить від спільних зусиль держави, бізнесу і кожного з нас», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

За сприяння Нацбанку 20 банків, яким належить понад 85% чистих активів, підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму — від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі — не більше UIRD12M + 3%).