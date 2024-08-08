Кредитування енергоінфраструктури: Банки схвалили заявок майже на чотири мільярди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 13:52

Кредитування енергоінфраструктури: Банки схвалили заявок майже на чотири мільярди

Банки за два місяці отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн. Про це свідчать результати опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури.

Банки за два місяці отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кредитування відновлення енергоінфраструктури

За період з 1 червня до 4 серпня:

  • загальна сума 1356 заявок, яку банки отримали за цей період від бізнесу, — 40,1 млрд грн;
  • схвалено заявки на суму 3,97 млрд грн — це вже підписані угоди і ті, що незабаром будуть підписані;
  • бізнес-клієнти вже користуються фінансуванням на суму 607 млн грн — така валова вартість портфеля кредитів, наданих юридичним особам на розбудову енергопотужностей;
  • фінансування розпочато у 21 області країни;
  • загальна потужність за наданими позиками бізнесу становить 50.4 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Крім того, для забезпечення енергетичних потреб фізичних осіб надано кредитів на суму 27 млн грн.

Читайте: Як отримати пільговий енергокредит: ставки, умови та причини відмови

«Результати опитування банків підкреслюють їх проактивну позицію. Ми побачили швидкий відгук на наш заклик підтримувати енергетичну галузь, який матеріалізувався у формі спільного Меморандуму про пільгове кредитування. У цій позиції, яка об'єднала затятих конкурентів, ми бачимо свідчення соціальної відповідальності банківського сектору. Сьогодні відновлення енергонезалежності залежить від спільних зусиль держави, бізнесу і кожного з нас», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

За сприяння Нацбанку 20 банків, яким належить понад 85% чистих активів, підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму — від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі — не більше UIRD12M + 3%).

Кредити готівкою в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами