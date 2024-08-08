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8 серпня 2024, 13:36

Після великої кількості викрадених авто нове протиугінне ПЗ Hyundai та Kia дає результати

Більш ніж через рік після того, як Hyundai і Kia випустили нові оновлення програмного забезпечення (ПЗ) для захисту від крадіжок, кількість крадіжок автомобілів зменшилася. Про це повідомляє CNN.

Більш ніж через рік після того, як Hyundai і Kia випустили нові оновлення програмного забезпечення (ПЗ) для захисту від крадіжок, кількість крадіжок автомобілів зменшилася.
Фото: pixabay.com

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Автовиробники випустили оновлення, починаючи з лютого минулого року, після десятикратного збільшення кількості крадіжок певних моделей Hyundai та Kia лише за останні три роки — викликаного серією публікацій у соціальних мережах, які показували людям, як викрасти автомобілі.

Йдеться про певні старіші моделі Hyundai та Kia, виготовлені до 2023 року, які особливо вразливі до крадіжок. За даними HLDI, дешевші версії цих автомобілів були оснащені системою запалювання за допомогою ключа, а не системою запуску після натискання кнопки, і ймовірність їх викрадення приблизно вдвічі вища, ніж у інших автомобілів аналогічного віку.

У багатьох із цих транспортних засобів також відсутні деякі базові засоби запобігання викраденню, такі як електронні іммобілайзери, які є в більшості авто, виготовлених того ж року.

Іммобілайзери використовують комп'ютерний чіп в автомобілі та інший чіп у ключі, які обмінюються даними, щоб підтвердити, що ключ є автентичним і дійсно належить цьому автомобілю.

Зазначається, що з початку 2020 року до першої половини 2023 року кількість крадіжок моделей Hyundai та Kia зросла більш ніж на 1 000%.

У рамках врегулювання цієї проблеми на суму $200 млн, Hyundai і Kia з лютого 2023 року почали пропонувати безкоштовне оновлення протиугінного ПЗ для деяких з цих старих моделей.

За даними автовиробників, наразі оновлення отримали понад 2 млн автомобілів Hyundai та Kia.

Крадіжки залишаються високими

HLDI вивчив дані про страхові випадки за календарний 2023 рік. До кінця того року протиугінне програмне забезпечення було встановлено лише приблизно на 30% транспортних засобів.

На сьогодні близько 61% відповідних автомобілів Hyundai мають оновлене програмне забезпечення, сказав представник Hyundai. Проте, не всі вразливі моделі Hyundai і Kia мають належне обладнання для оновлення програмного забезпечення. Для тих авто, які не можуть отримати ПЗ, Hyundai і Kia надають замки керма.

І навіть із новим програмним забезпеченням ці старі автомобілі Hyundai та Kia все ще викрадають та зламують частіше, ніж інші.

Однією з причин може бути те, що власники не використовують нове програмне забезпечення безпеки транспортних засобів належним чином, сказав представник Hyundai.

Щоб програмне забезпечення проти крадіжок працювало, автомобіль має бути замкнено за допомогою кнопки на брелоку, а не поворотом ключа у дверному замку.

Рівень крадіжок Hyundai і Kia, ймовірно, знизиться тепер, коли більше транспортних засобів отримують протиугінне програмне забезпечення, сказав він в інтерв'ю CNN.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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