Укроборонпром вперше увійшов до 50 кращих всесвітніх оборонних компаній

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» вперше увійшло до топ-50 всесвітніх оборонних компаній за рейтингом Defense News. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

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Він підкреслив, що торік Укроборонпром посідав 65 місце, а наразі «перестрибнув одразу 16 сходинок».

За даними Камишіна, із сотні найбільших оборонних компаній світу Укроборонпром зростає найшвидше. Його виторг за 2023 рік виріс на 72% — до $2,2 млрд.

«Ціль усієї української оборонки одна — виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів», — підкреслив міністр.

За його переконаннями, «після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків української економіки».