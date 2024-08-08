Курс валют на 8 серпня: долар та євро в банках подешевшали

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.