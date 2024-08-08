У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
Курс валют на 8 серпня: долар та євро в банках подешевшали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,30 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,10−41,25, євро — 44,90−45,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,87−40,92 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,73−44,77 грн/євро.
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