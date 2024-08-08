Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 587 510 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 серпня 2024, 8:12
Втрати ворога за 7 серпня: 1 140 російських окупантів, 81 БПЛА, 1 літак та 1 гелікоптер
Втрати ворога
- особового складу — близько 587510 (+1140) осіб,
- танків — 8431 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 16332 (+9) од,
- артилерійських систем — 16487 (+36) од,
- РСЗВ — 1142 (+4) од,
- засоби ППО — 914 (+4) од,
- літаків — 366 (+1) од,
- гелікоптерів — 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13293 (+81),
- крилаті ракети — 2424 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22285 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2767 (+8)
Джерело: Мінфін
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