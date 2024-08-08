Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з росією

Уряд Естонії з 8 серпня запровадив повний митний контроль щодо громадян та вантажів, які їдуть з росії. До цього він проводився вибірково. Про це пише естонське видання err.ee.

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Що відомо

Для мандрівників, що перетинають кордон пішки, повний митний контроль означатиме перевірку кожної людини та її багажу. Якщо людина перетинає кордон на автомобілі, то перевірятимуться і самі транспортні засоби, і речі, що знаходяться всередині.

Як уточнив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, це стосується прикордонних пунктів Нарва, Койдула та Лухамаа.

Дане рішення він пояснив тим, що Естонія має зробити все можливе для припинення перевезення через республіку підсанкційних товарів. Він пов'язав рішення посилити митний контроль із «спробами недотримання санкцій та перевезення заборонених товарів».

Застосування повного митного контролю збільшить час перетину кордону, а кількість людей, які його перетинають скоротиться, припустили в естонському уряді.