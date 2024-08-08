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8 серпня 2024, 15:30

Піреус Банк розпочав депозитну акцію із можливістю виграти Айпад

Піреус Банк розпочав депозитну акцію «Айпад за вклад», завдяки якій клієнти можуть щотижня виграти один із 14 сучасних iPad. Акція триває до 10 листопада 2024 року включно.

Умови акції прості — клієнт має оформити гривневий депозит «Європейський Акційний» через мобільний застосунок Winbank або у відділенні банку. Строк вкладу складає: 3, 6 або 12 місяців, а мінімальна сума — 10 000 грн. Процентна ставка за акційним вкладом складає 14% річних у гривні, що дозволить вигідно і безпечно розмістити свої кошти у надійному європейському банку із можливістю виграти сучасний планшет. Участь в акції беруть нові та діючі клієнти. Тож, якщо Ви клієнт банку — увійдіть у застосунок Winbank, оберіть категорію «Накопичення» і натисніть на депозит «Європейський Акційний».

Якщо Ви поки не є клієнтом Піреус Банку, достатньо завантажити застосунок Winbank з App Store або Google Play та пройти легку реєстрацію.

Акція складаєтья з 14 однотижневих етапів і наприкінці кожного етапу визначатиметься один переможець серед учасників, які оформили депозит протягом відповідного тижня проведення акції за допомогою сервісу random.org.

Перший етап вже стартував і триватиме до 11 серпня. Визначення переможця цього періоду відбудеться 14.08.2024.

Про наступні етапи та дати визначення переможців ви можете ознайомитися на сайті банку, де щотижня нагадуватиметься про старт чергового етапу.

Варто зазначити, що чим більша кількість відкритих депозитів, тим більше шансів виграти планшет. Звертаємо увагу, що переможець Акції має право на отримання лише одного подарунку протягом періоду дії всієї акції.

Усі деталі щодо умов участі, етапів акції та деталей визначення переможців, будь ласка, читайте за на сайті банку.

Довідка: Піреус Банк є дочірнім банком Piraeus Financial Holdings, що зареєстрований на Афінській фондовій біржі та надає банківські послуги з 1916 року, а в Україні представлена з 2007 року






Джерело: Мінфін
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