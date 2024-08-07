До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро впало на 14 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
7 серпня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 7 серпня: долар та євро продовжують падіння на міжбанку
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Відкриття 6 серпня
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Закриття 6 серпня
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Зміни
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41,01/41,03
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40,87/40,92
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14/11
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44,76/44,77
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44,62/44,67
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14/10
Курси у банках та обмінниках
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,35 грн. Євро купують за 44,68 грн, а продають за 45,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,15−41,30, євро — 44,95−45,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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