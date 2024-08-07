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7 серпня 2024, 15:56

Китай зменшив експорт з росією

Експорт Китаю до росії скоротився на 3% у доларовому вираженні у липні порівняно з липнем минулого року. Водночас імпорт із рф зріс на 5%. Про це пише CNBC, передає Liga.net.

Експорт Китаю до росії скоротився на 3% у доларовому вираженні у липні порівняно з липнем минулого року.

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Загалом експорт Китаю у доларовому вираженні зріс на 7% у липні порівняно з липнем 2023 року, не виправдавши очікувань зростання на 9,7%. У червні зростання експорту склало 8,6%.

Імпорт до Китаю в липні зріс у річному обчисленні на 7,2%, що набагато більше за прогнозовані 3,5%.

Імпорт Китаю зі США зріс на 24% у липні, з Асоціації держав Південно-Східної Азії — на 11%, з Європейського Союзу — на 7%.

Порівняно з початком року, імпорт Китаю зі США знизився на 1,4%, тоді як експорт зріс на 2,4%.

Експорт Китаю до США та Євросоюзу у липні зріс приблизно на 8% у річному обчисленні, тоді як експорт до країн Асоціації держав Південно-Східної Азії збільшився на 12%, що зробило регіон найбільшим торговим партнером Китаю.

Експорт автомобілів з Китаю зріс на 26% у річному вирахуванні до 553 000 одиниць. Експорт побутової техніки зріс на 17%, експорт рідкісноземельних металів впав на 19%.

Імпорт сирої нафти до Китаю зріс на 8%, а імпорт природного газу — на 6%.

Джерело: Мінфін
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