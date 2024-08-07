Figure показала нового робота-гуманоїда, який може розмовляти (відео)

Компанія Figure представила нового гуманоїдного робота Figure 02. Однією з його ключових особливостей є вбудовані мікрофони та динаміки, які використовуються, щоб слухати й говорити з людьми. Про це повідомляє TechCrunch, передає mezha.media.

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Нова функція інтегрована зі штучним інтелектом від OpenAI, щоб роботи могли слухати й говорити з людьми під час роботи.

Figure 02 спроєктовані таким чином, щоб вони могли вільно пересуватися без захисної клітки чи інших обмежень. Крім того, хоч вони і є людиноподібними, ці роботи є доволі великими, важкими та потенційно небезпечними.

Вага робота становить 75 кілограмів, висота — 167 сантиметрів. Гуманоїди можуть підіймати вагу до 20 кілограмів, розвивати швидкість до 1,2 м/c та працювати від одного заряду до 5 годин.

Компанія також представила відео, у якому показала можливості нових гуманоїдів розрізняти речі перед ними та розмовляти з реальними людьми, використовуючи аргументацію.