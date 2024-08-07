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7 серпня 2024, 14:37

Фондовий ринок Азії продовжує відновлюватись після рекордного обвалу

Азійські фондові ринки продовжили відновлення після обвалу у понеділок. Це відбувається на тлі того, що Банк Японії несподівано став обережним щодо підвищення ставок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Азійські фондові ринки продовжили відновлення після обвалу у понеділок.

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Індекс Nikkei зріс на 1,2% після 10-відсоткового ралі у вівторок. В понеділок індекс впав на 13%.

Настрої в Азії виглядали дещо хиткими на початку дня, але заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда у своїй промові перед бізнес-лідерами заявив, що центральний банк не буде підвищувати процентні ставки, коли фінансові ринки нестабільні.

Європейські ринки налаштовані на ралі після відкриття: ф'ючерси на Eurostoxx 50 зросли на 0,9%, а ф'ючерси на FTSE додали 1,0%.

Ф'ючерси на Nasdaq виросли на 0,7% після зниження на початку дня на 12% через падіння акцій компанії Super Micro Computer, яка є лідером у сфері штучного інтелекту, після того, як вона пропустила прогнози щодо прибутку.

Долар підскочив на 1,8% до 146,84 ієни і відійшов від рівня 141,675, досягнутого в понеділок, хоча він залишається значно нижче липневого піку 161,96.

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Джерело: Мінфін
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