США попередили Туреччину про санкції за експорт техніки до рф

США попередили Туреччину про ризики санкцій за постачання до росії американської техніки, яку можна використовувати у військових цілях, пише biz.liga.net з посиланням на Financial Times.

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Що відомо

Помічник міністра торгівлі США Меттью Аксельрод під час останньої поїздки в Стамбул і Анкару закликав турецьких чиновників посилити контроль над експортом напівпровідникових чипів та інших деталей американського виробництва.

«Треба, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконні постачання американських технологій до росії. Потрібен прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади й промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, ніж притягнути до відповідальності тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю», — сказав Аксельрод у коментарі FT.

Особливе невдоволення США викликає те, що Туреччина стала для росії ключовим хабом для імпорту електроніки західного виробництва, зокрема процесорів, карт пам'яті та підсилювачів для ракет і безпілотників, а також верстатів.

Аксельрод попередив Туреччину, що це «термінова проблема», і закликав вжити заходів для зупинки цих постачань.

У чорному списку Міністерства торгівлі вже 18 турецьких компаній. Їх буде все більше й більше, поки США не побачать покращення ситуації, сказав Аксельрод.

Нагадаємо

Туреччина у 2024 році значно збільшила експорт товарів подвійного призначення до росії чи сусідніх країн-посередників (таких як Казахстан чи Азербайджан).

За підрахунками FT, йдеться про постачання на суму $85 млн, що у кілька разів більше порівняно з $27 млн за аналогічний період 2022 року.