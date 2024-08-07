BlackRock і Nasdaq подали заявку на торгівлю опціонами на спотовий Ethereum-ETF: що нового на ринку

BlackRock і Nasdaq подали заявку на торгівлю опціонами на спотовий Ethereum-ETF

Фондова біржа Nasdaq і найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock планують почати торгівлю опціонами на спотовий Ethereum-ETF. Про це йдеться в заявці, розміщеній на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Представники Nasdaq і BlackRock звернулися до SEC з проханням дозволити торгівлю опціонами на iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Це єдиний біржовий фонд на базі Ethereum, який котирується на біржі Nasdaq.

В опублікованому документі пропонується змінити правила лістингу і торгівлі опціонами на iShares Ethereum Trust.

«Біржа вважає, що пропозиція опціонів у трастовому фонді принесе користь інвесторам. Вона надасть їм додатковий, відносно недорогий інвестиційний інструмент для отримання доступу до спотового Ethereum-ETF, а також інструмент хеджування для задоволення їхніх інвестиційних потреб, пов’язаних із продуктами та позиціями Ethereum», — йдеться в повідомленні.

Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт вважає, що остаточне рішення за цією заявкою буде ухвалено не раніше квітня 2025 року.

За його словами, для торгівлі опціонами на спотовий Ethereum-ETF BlackRock необхідно отримати схвалення не тільки SEC, а й Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), а також Корпорації з клірингу опціонів (OCC).

Хакери вивели із сайдчена Ronin понад $11 мільйонів

Сайдчейн Ronin, що використовується у блокчейн-грі Axie Infinity, імовірно зазнав чергової хакерської атаки. Про це повідомляють аналітики PeckShield.

Вони помітили дві підозрілі транзакції на виведення: $9,33 млн і $2 млн. Причиною інциденту могла стати потенційна вразливість MEV.

Співзасновник Axie Infinity Александр Ларсен повідомив, що вони обізнані про ситуацію. На час проведення розслідування мережу Ronin зупинено. За словами Ларсена, ліквідність моста на суму понад $850 млн перебуває в безпеці.

Ark Invest купила акції Coinbase на $17 мільйонів на тлі падіння ціни

5 серпня 2024 року компанія Ark Invest придбала додатково 93 797 акцій біржі Coinbase (COIN). Раніше вартість цих цінних паперів впала на тлі обвалу на крипторинку загалом.

Судячи з опублікованих даних, акції були куплені в такі фонди — ARKK, ARKW і ARKF. З цих же продуктів компанія активно виводила COIN у лютому-березні 2024 року, коли їхній курс був близький до пікового значення.