Курс валют на 7 серпня: долар та євро в банках подешевшали на 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці також залишилося на колишньому рівні, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,35 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 44,95−45,17 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,01−41,03 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,76−44,77 грн/євро.

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