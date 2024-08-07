Митники виявили з початку року порушень на 15,6 мільярдів

У січні — липні 2024 року митниці Державної митної служби виявили 5852 порушення митних правил на загальну суму 15,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

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Зростання кількості порушень

Вартісний показник виявлених порушень збільшився у 2,5 раза, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і майже вдвічі перевищує показник за увесь минулий рік.

Зазначається, що у 1678 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на понад 292,6 млн грн:

промислових товарів на суму майже 200 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 43,3 млн грн;

транспортних засобів на суму 47,5 млн грн;

валюти на суму 1,8 млн грн.

Водночас у 1893 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 50,8 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 47,7 млн грн.

Загалом на розгляд до суду митницями передано 3096 справ про порушення митних правил на суму 12,7 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на понад 1,5 млрд грн.